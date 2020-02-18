Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет продавать Китаю авиадвигатели и другие товары, и призвал не прикрываться "отговоркой о национальной безопасности" при торговле с другими странами, в том числе с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщало, что администрация президента США обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей LEAP 1C для китайских лайнеров Comac C919, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты не могут усложнять приобретение американских товаров для других стран, "в том числе из-за вечно используемой отговорки о национальной безопасности". "Мы хотим продавать нашу продукцию и товары Китаю и другим странам", - написал Трамп в Twitter.

"Мы не хотим, чтобы ведение бизнеса с нами стало невозможным. Это значит только, что заказы получит кто-то другой. Как пример, я хочу, чтобы Китай приобретал наши авиадвигатели - самые лучшие в мире", - заявил президент.

