В столичных аэропортах отменили и задержали 29 рейсов, передает сервис "Яндекс. Расписания".

Такие данные представлены по состоянию на 01.55 баку.

Сообщается, что во Внуково задержано 2 два рейса.

Кроме того, в Домодедово задержано 18 и отменено восемь рейсов.

При этом в Шереметьево задержан только один рейс.

Однако в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.