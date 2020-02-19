https://news.day.az/world/1204323.html Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В столичных аэропортах отменили и задержали 29 рейсов, передает сервис "Яндекс. Расписания".
Такие данные представлены по состоянию на 01.55 баку.
Сообщается, что во Внуково задержано 2 два рейса.
Кроме того, в Домодедово задержано 18 и отменено восемь рейсов.
При этом в Шереметьево задержан только один рейс.
Однако в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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