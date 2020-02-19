Несколько сотрудников одного из аэропортов в Боливии были задержаны представителями отделения местной полиции по борьбе с наркотиками в рамках расследования дела о задержанном в Мексике самолете почти с тонной кокаина на борту, сообщает издание Deber со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в конце января. Подозрительный частный самолет был замечен в воздушном пространстве Мексики. За ним были направлены самолеты ВВС страны. Пилоты воздушного судна были вынуждены совершить посадку на аэродроме одного из поселков. Военнослужащие проверили самолет и нашли на его борту 32 пакета с веществом, схожим с кокаином, общий вес которого достигал почти тонну.

В результате операции были задержаны два гражданина Боливии. По данным министерства национальной обороны Мексики, самолет, предположительно, вылетел из Аргентины и держал курс на остров Косумель. Ранее сообщалось, что самолет вылетел из аргентинского города Сальта и перед взлетом прошел проверку, на борту не было обнаружено наркотиков. Власти Аргентины склоняются к версии, что после вылета из Сальты самолет сделал остановку в Боливии или Перу, где наркотики были погружены на борт.

По данным издания, во вторник вечером были задержаны несколько сотрудников аэропорта города Гуаярамерин на севере Боливии, которых подозревают в связи с задержанными боливийскими пилотами. Они были помещены под стражу.

Источники в полиции подтвердили, что задержанный в Мексике самолет останавливался на дозаправку в этом аэропорту.