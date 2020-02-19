Финансовые лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) ожидают умеренного ускорения глобального экономического роста в этом и следующем годах, пишет Reuters со ссылкой на проект коммюнике, подготовленный к встрече 22-23 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"После появления признаков стабилизации в конце 2019 года ожидается, что рост мировой экономики умеренно ускорится в 2020 и 2021 годах, - говорится в проекте коммюнике. - Восстановление поддерживается сохранением стимулирующих финансовых условий и некоторыми признаками ослабления торговой напряженности".

Однако вспышка коронавируса COVID-19 рассматривается как понижательный риск для прогноза.

По данным государственного комитета по здравоохранению КНР количество подтвержденных случаев заражения вирусом в материковом Китае превысило 74,1 тысячи, число погибших достигло 2004.

Последствия коронавируса и мер по его сдерживанию привели к сбоям в цепочках поставок и ударили по туристическому сектору и ритейлу.

Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировая торговля товарами останется слабой в ближайшие месяцы из-за последствий эпидемии.

Центральный банк Китая и министерство финансов страны не будут направлять официальных лиц на встречу министров финансов и глав центробанков G20 в Эр-Рияде из-за вспышки вируса, сообщили источники Reuters.