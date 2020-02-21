В Калифорнии сотрудники полиции стали участниками авиаинцидента из-за мужчины, который ослепил членов экипажа лазером. Видеозапись появилась в одном из Telegram-каналов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах запечатлено, как неизвестный человек светит лучом прямо в кабину винтокрылой машины. Полицейские сообщили о произошедшем коллегам на земле. Хулигана удалось быстро арестовать.

Известно, что в США "лазерное" считается уголовно наказуемым преступлением с февраля 2012 года.

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