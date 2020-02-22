Молодой житель Аргентины по имени Томас, пришедший к мастеру прокалывать ухо, не ожидал, что этот эпизод прославит его в интернете, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В какой-то момент глаза мужчины жутковато закатились, и он лишился чувств. Это немедленно дало некоторым повод считать, что Томас, сам того не зная, был одержим демоном. Многие люди верят, что демоны довольно трусливы по отношению к физической боли, так что во время пирсинга злобная сущность не выдержала и на несколько секунд проявила себя.

Хотя, конечно, нельзя закрывать глаза на предположение, что у Томаса просто низкий болевой порог, плюс он распереживался, вот и упал в обморок, а процесс этот вполне может выглядеть не очень приятно и даже несколько пугающе.

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