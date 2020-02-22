Ливанские власти примут меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране после выявления первого случая заболевания. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу на пресс-конференции в Бейруте Хасан официально заявил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в Ливане. Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что гражданка Ливана с подозрением на заболевание прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана.

"Будут предпринято больше и больше превентивных мер в связи с коронавирусом", - сказал Хасан журналистам в субботу после экстренного собрания по предотвращению распространения коронавируса.

Министр добавил, что ливанские власти "связались с иранской стороной, которая предпримет все необходимые действия до отправки какого-либо нового судна (в Ливан)... Меры будут предприняты в отношении всех воздушных судов, которые будут прибывать из стран, где обнаружен коронавирус", - сказал он.



Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.

