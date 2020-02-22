Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Об этом сообщил в субботу в Кабуле командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши операции в данный момент носят оборонительный характер", - цитирует его агентство Bloomberg. "Мы приостановили наши наступательные операции в соответствии со взятыми на себя обязательствами, однако мы остаемся приверженными обороне наших сил и защите сил безопасности Афганистана", - пояснил генерал.

По его словам, режим приостановки наступательных операций в Афганистане введен на семь дней. Цель заключается в том, чтобы убедиться, что талибы в течение этого времени также будут соблюдать взятые на себя обязательства.

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

Телеканал TOLONews со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 мск 21 февраля). В свою очередь агентство Reuters информировало о том, что действие режима продлится семь дней.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля сообщил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Трамп добавил, что Соединенные Штаты "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.