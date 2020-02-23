Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем". Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Трамп заявил сотрудникам своей администрации, что попытается заблокировать публикацию книги Болтона, которому он сообщал засекреченную информацию.

Трамп одной фразой в Twitter перечеркнул все 528 страниц книги Болтона. "Если б я его слушал, мы бы уже были в шестой мировой войне". Шестой! Хотя хватит и третьей. Это как надо было утомиться от советов своего советника, чтобы решить, что он и на том свете достанет".

Газета отмечает также, что подобное намерение американский лидер высказывал и во время состоявшегося в начале февраля неофициального обеда с телеведущими. "Мы собираемся попытаться заблокировать публикацию книги", - заявил Трамп в ходе мероприятия в Западном крыле Белого дома.

Ранее Болтон направил черновик своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержится ли в ней секретная информация. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Адвокат Болтона это оспаривает.

