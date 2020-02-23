Южная Корея из-за распространения коронавируса подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до наивысшего - четвертого "красного" уровня. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас решающий момент в ситуации с COVID-19... Следующие несколько дней будут крайне важными", - сказал Мун Чжэ Ин, объявив наивысший уровень угрозы.



Он добавил, что правительство укрепит общую систему реагирования, и призвал всех граждан страны объединиться, чтобы вместе с местными властями и карантинными службами и органами здравоохранения вместе противодействовать вирусу.

Как сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число зараженных выросло до 602.

По данным KCDC, 24 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались пять пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 057 человек еще в работе.

Пятым погибшим стала 56-летняя пациентка с коронавирусом, которая находилась на госпитализации в больнице Национального университета Кёнбук в Тэгу. 18 февраля ей диагностировали коронавирус, пациентка также страдала от хронической почечной недостаточности и проходила гемодиализ.

Как сообщается, заражение 20 человек из общего числа новых пациентов связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу - заболевшая 61-летняя южнокореянка посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 случаев заражения коронавирусом.

Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.

