Действующий глава Тоголезской Республики Фор Гнассингбе одержал победу на президентских выборах, получив 72% голосов избирателей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официальные предварительные результаты волеизъявления.

Политик был впервые избран президентом 24 апреля 2005 года, сменив своего отца Эйадему Гнассингбе, который правил с 1967 по 2005 год. Тогда оппозиция отказалась признать итоги голосования, призвав своих сторонников к акциям протеста. В стране начались массовые беспорядки, жертвами которых стали несколько сотен человек, еще около 45 тыс. бежали в соседние Гану и Бенин. 4 мая 2005 года Фор Гнассингбе был приведен к присяге, а в ноябре его правительство достигло соглашения с оппозицией.

Впоследствии Гнассингбе переизбирался на высший государственный пост в 2010 и 2015 годах.