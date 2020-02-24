Работа "Мона Лиза" французского уличного художника под псевдонимом Invader, выполненная из 330 кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже в воскресенье за 480 тысяч евро, сообщает аукционный дом Articurial, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Рубик Мона Лиза от #Invader была продана на акционе Artcurial за 520 680 долларов (480 200 евро) - в четыре раза дороже оценочной стоимости", - говорится на странице аукционного дома в Twitter. Автором работы является французский художник Invader, настоящее имя которого Франк Слама. "Мона Лиза" из кубиков Рубика была выполнена в 2005 году. Это не первая работа французского художника, другие его произведения можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира, отмечает радиостанция France Info.