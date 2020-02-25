Учитывая, что запрет был введен внезапно, без соответствующего уведомления южнокорейской стороны, Сеул выразил сожаление и потребовал исключить такие инциденты в будущем. Глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва в интервью агентству Ренхап назвала реакцию

Израиля "чрезмерной", добавив, что "репатриация людей, которые уже въехали в страну, отличается от простого введения ограничений на въезд".