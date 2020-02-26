Состояние владельца модного дома Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и богатейшего человека Европы Бернара Арно опустилось ниже 100 миллиардов долларов на фоне падения рынков из-за коронавируса. Таким образом в мире исчез один из трех ультрабогачей, следует из рейтинга миллиардеров, который составляет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 26 февраля 2020 года его совокупное состояние оценивается в 98,3 миллиарда долларов. Арно опережают основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос с состоянием 120,9 миллиарда долларов и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 109,7 миллиарда долларов. Богатейший человек Европы занимает в глобальном рейтинге миллиардеров третью строчку.

Арно стал третьим человеком в истории, чье состояние достигло 100 миллиардов долларов, в июне 2019 года. В декабре он на несколько минут опередил Безоса и Гейтса и впервые стал самым состоятельным человеком планеты. В январе 2020 года Арно удалось снова занять первую строчку в рейтинге Forbes, однако в течение нескольких дней он уступил позиции.