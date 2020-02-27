Самолет военно-воздушных сил армии Испании потерпел крушение у берегов провинции Мурсия на юго-востоке страны. Об этом сообщает ВВС Испании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.

На данный момент информации о причинах крушения и наличии жертв нет.

