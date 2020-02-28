https://news.day.az/world/1207044.html Эрдоган провел в Анкаре заседание в связи с обстановкой в Идлибе
Эрдоган провел в Анкаре заседание в связи с обстановкой в Идлибе
Президент Турции провел в четверг заседание в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.
Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает телеканал NTV, в нем принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.
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