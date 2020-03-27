США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Такие оценки привела в четверг газета The New York Times, передает ТАСС.

Согласно ее данным, в США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом, что больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране. Зафиксированы свыше 1 тыс. летальных исходов.