В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч.

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что вызовы бригады парамедиков резко возросли на 40 процентов. В отделения неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно. Из-за небывалого потока обращений до 170 людей приходится держать на линии ожидания.

Представители пожарного департамента Нью-Йорка призвали граждан звонить в скорую только в чрезвычайных ситуациях, к примеру, при проблемах с сердцем или легкими. "Пожалуйста, позвольте службам оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. Звоните по телефону 911, только если вам нужно экстренное лечение", - обратились они к жителям города.

Доктор общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис (Steve Kassapidis) сравнил происходящее в городе с адом. По его словам, медики не успевают принимать зараженных. "Больных привозят, подключают к аппаратам, затем они умирают, и круг повторяется. Пациентов привозят и привозят", - описал Кассапидис.

Врач частной клиники Нью-Йорка Эмад Юссеф (Emad Youssef) рассказал, что американские больницы напоминают военные госпитали. "Пациенты с кислородными масками лежат друг за другом от входной двери вплоть до отделения скорой помощи", - отметил он. Медработники по всему городу жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты, таких как медицинские маски и халаты. Городские власти и представители больниц отрицают наличие этой проблемы.

На пресс-конференции в пятницу, 27 марта, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что на текущий момент в городе достаточно необходимых запасов, чтобы пережить следующую неделю, однако дальнейшие прогнозы остаются неясными. "Начиная с 5 апреля мы можем оказаться в состоянии крайней нужды", - отметил Блазио. Он также подчеркнул, что городу необходима федеральная и военная поддержка, а также как минимум 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Думаю, людям стоит готовиться к непростой битве. Жестокая правда может им в этом помочь", - заключил мэр.

По данным Daily Mail, за четверг и пятницу только в Нью-Йорке от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 85 человек. Всего в городе зафиксировано 450 смертей от COVID-19. По последним данным, США занимает первое место по числу зараженных - 104,8 тысячи человек. На втором месте - Италия с 86,5 тысячи инфицированных. Китай переместился на третье место - около 82 тысяч заболевших.