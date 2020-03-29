https://news.day.az/world/1217488.html В Греции продлили запрет на работу магазинов и торговых центров

В Греции продлили запрет на работу магазинов и торговых центров

В мире, 29 марта 2020 18:57 596
В Греции продлили запрет на работу магазинов и торговых центров

Правительство Греции продлило сроки закрытия непродовольственных магазинов, крупных торговых центров, музеев, кинотеатров, театров и других объектов до 11 апреля в качестве профилактической меры в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает в воскресенье газета Proto Thema, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Введенный ранее запрет действовал с 14 марта до 28 марта. "Согласно новому совместному министерскому решению, магазины и другие объекты в 66 секторах экономики будут закрыты до 11 апреля из-за коронавируса", - отмечает издание. По его сведениям, до 11 апреля продлен и запрет на посещение гражданами церквей и других объектов культуры.

В рамках введенных правительством жестких ограничительных мер запрещено собираться более 10 человек в одном месте, закрыты все учебные заведения, парки, кинотеатры, театры, музеи, археологические площадки, торговые центры и промтоварные магазины, объявлены жесткие санкции за нарушение запрета. Как сообщила в воскресенье газета Naftemporiki, с момента введения запрета были выявлены 286 случаев его нарушения по всей Греции, были арестованы 296 человек. Им грозят штрафы в 5000 евро и два года тюрьмы.

Фактически в стране продолжают работать только госслужбы, супермаркеты и небольшие продовольственные магазины, аптеки, почты, банки и салоны мобильной связи. Вход в них также ограничен. Например, в супермаркет могут входить только несколько человек, остальные должны ждать на улице и заходить по одному, когда выйдет очередной покупатель. На 15 кв. метров торговой площади разрешено находиться лишь одному покупателю, поэтому при площади магазина, например, в 100 кв. м в нем должно быть не более шести человек. Покупатели обязаны соблюдать дистанцию в очереди в 2 м друг от друга. При вхождении в магазин нужно протирать руки антисептическим раствором и надевать одноразовые перчатки.

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