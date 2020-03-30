NASA показало кадры ночной Земли из космоса

NASA показало видео ночной Земли из космоса.

На кадрах запечатлен пролет над ночной стороной Земли от Германии до Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик был записан на Международной космической станции.

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