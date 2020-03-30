https://news.day.az/world/1217685.html NASA показало кадры ночной Земли из космоса - ВИДЕО
NASA показало кадры ночной Земли из космоса - ВИДЕО
NASA показало видео ночной Земли из космоса.
На кадрах запечатлен пролет над ночной стороной Земли от Германии до Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик был записан на Международной космической станции.
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