Гренландия вводит запрет на продажу алкоголя из-за опасений перед коронавирусом

Правительство Гренландии ввело запрет на продажу алкогольной продукции в столице страны Нуке из-за опасений, что в период самоизоляции на фоне коронавируса дети в неблагополучных семьях могут подвергаться большему насилию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, почти каждый третий житель датского острова подвергся сексуальному насилию в детстве. Эксперты связывают это со злоупотреблением алкоголя, наркотиками и незнанием прав детей.

Запрет на алкоголь вступил в силу в субботу, 28 марта, и продлится до 15 апреля.