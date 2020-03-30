https://news.day.az/world/1217762.html Гренландия вводит запрет на продажу алкоголя из-за опасений перед коронавирусом
Гренландия вводит запрет на продажу алкоголя из-за опасений перед коронавирусом
Правительство Гренландии ввело запрет на продажу алкогольной продукции в столице страны Нуке из-за опасений, что в период самоизоляции на фоне коронавируса дети в неблагополучных семьях могут подвергаться большему насилию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, почти каждый третий житель датского острова подвергся сексуальному насилию в детстве. Эксперты связывают это со злоупотреблением алкоголя, наркотиками и незнанием прав детей.
Запрет на алкоголь вступил в силу в субботу, 28 марта, и продлится до 15 апреля.
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