https://news.day.az/world/1217981.html Свыше 150 тысяч человек заражены COVID-19 в США
Свыше 150 тысяч человек заражены COVID-19 в США
В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 достигло более 150 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Так, всего за время пандемии в стране положительный результат анализов на коронавирус получили 153 тыс. человек.
Кроме того, жертвами заболевания числятся 2828 граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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