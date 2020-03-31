Свыше 150 тысяч человек заражены COVID-19 в США

В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 достигло более 150 тыс. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Так, всего за время пандемии в стране положительный результат анализов на коронавирус получили 153 тыс. человек.

Кроме того, жертвами заболевания числятся 2828 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.