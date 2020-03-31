Главный инфекционист США предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью

Власти США ожидают новую волну коронавируса в стране осенью этого года, но будут лучше подготовлены к ней. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра, - сказал Фаучи. - Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование".