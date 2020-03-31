https://news.day.az/world/1217995.html Главный инфекционист США предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью
Главный инфекционист США предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью
Власти США ожидают новую волну коронавируса в стране осенью этого года, но будут лучше подготовлены к ней. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра, - сказал Фаучи. - Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре