https://news.day.az/world/1218247.html В Испании зафиксировали рекордные за сутки 849 смертей пациентов с коронавирусом
В Испании зафиксировали рекордные за сутки 849 смертей пациентов с коронавирусом
В Испании за сутки скончались 849 человек, заболевших коронавирусом, это новый суточный рекорд смертей для страны, сообщает во вторник газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Предыдущий максимум в стране по смертям был зафиксирован в воскресенье, тогда умерли 838 человек, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В общей сложности с начала эпидемии в Испании скончались 8 189 человек.
Число зараженных возросло за сутки на 9 тыс. человек и теперь составляет 94 417 человек. Выздоровели более 19 тыс. человек.
Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом после США и Италии.
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