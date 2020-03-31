В Испании зафиксировали рекордные за сутки 849 смертей пациентов с коронавирусом

В Испании за сутки скончались 849 человек, заболевших коронавирусом, это новый суточный рекорд смертей для страны, сообщает во вторник газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Предыдущий максимум в стране по смертям был зафиксирован в воскресенье, тогда умерли 838 человек, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В общей сложности с начала эпидемии в Испании скончались 8 189 человек.

Число зараженных возросло за сутки на 9 тыс. человек и теперь составляет 94 417 человек. Выздоровели более 19 тыс. человек.

Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом после США и Италии.