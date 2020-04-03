Воздух в Москве стал в 5 раз чище из-за карантина

Из-за карантина в связи с коронавирусом в воздухе над Москвой начали исчезать загрязняющие вещества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, максимальные разовые концентрации оксида углерода и диоксида серы уже 31 марта снизились в 5-5,5 раза.

Ранее сообщалось о такой же тенденции в Китае и ряде европейских городов, где из-за COVID-19 сокращалось автомобильное движение и останавливались промышленные производства.

Специалисты утверждают, что в ближайшие дни экологическая обстановка в столице должна еще улучшиться.

Деятельность большинства организаций в России в настоящее время приостановлена или переведена на дистанционный формат с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.