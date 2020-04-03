https://news.day.az/world/1219438.html Латвия в режиме ЧС - ФОТОРЕПОРТАЖ
Латвия в режиме ЧС - ФОТОРЕПОРТАЖ
Говорят, даугавпилчане (Даугавпилс - второй по величине и значению город Латвии) не очень добросовестно относятся к соблюдению ограничительных мер, в том числе и к недавно введенному требованию "не больше двух".
Как передает Day.Az со ссылкой на grani.lv, вопреки этому мнению, в излюбленном месте прогулок и отдыха горожан - на Стропском променаде - в последнее время не очень многолюдно. Не находите?
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