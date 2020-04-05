В США число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 300 тыс. Эти данные опубликовал в субботу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в США - 300 915. Количество летальных исходов в субботу увеличилось с 7 826 до 8 162. Число поправившихся возросло с 9 853 до 14 459.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тысяч смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.