Распространение коронавируса в Испании замедлилось

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил о замедлении распространения в стране коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что тенденция замедления распространения заболевания говорит об эффективности принятых в стране карантинных мер.

"Испания находится на стадии замедления эпидемии", - уточнил Илья.

Глава минздрава добавил, что возглавляемое ведомство уже распределило 58 млн штук санитарного материала, среди которых 28 млн масок и 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.