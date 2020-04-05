Число зараженных COVID-19 в Канаде превысило 14 тысяч

Минздрав Канады заявил, что число инфицированных коронавирусом превысило 14 тыс. человек. Об этом сообщает gazeta.ru.

Так, общее число зараженных составило 14 404.

В Минздраве также отметили, что жертвами заболевания стали 258 человек.

Главными по численности зараженных стали провинции Квебек и Онтарио.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.