Власти Сингапура заперли на карантин в общежитиях 20 тысяч рабочих

Министерство здравоохранения Сингапура приняло решение закрыть на 14-дневный карантин общежития вместе с проживающими в них почти 19 800 иностранными рабочими, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Межведомственная рабочая группа, работающая над предотвращением распространения в Сингапуре коронавируса, заявила, что общежития объявляются "зонами изоляции". При этом власти заверили СМИ и общественность в том, что находящиеся в закрытых общежитиях люди будут обеспечены продовольствием и предметами первой необходимости.

Кроме того, власти Сингапура намерены ужесточить меры дистанцирования в других общежитиях, где проживают гастарбайтеры, а также в целом по стране.

Все эти меры объясняются резким ростом числа инфицированных в Сингапуре. В воскресенье, 5 апреля, там было выявлено 120 новых случаев заражения. Причем практически все заболевшие COVID-19 не покидали город-государство в последние месяцы. Всего же в Сингапуре зарегистрировано 1300 случаев заражения коронавирусом, 320 человек выздоровели, 6 человек погибли.