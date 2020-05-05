Гигантские очереди в Индии за алкоголем - вмешалась полиция

В Дели полиция закрыла часть алкогольных магазинов спустя несколько часов после их открытия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает BBC.

Причиной такому решению стали большие очереди, которые образовались у магазинов.

Торговлю алкоголем разрешили после протестов, но это привело к образованию огромных очередей около магазинов, что нарушает ограничения карантина