Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 330 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890. Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу вечером данные бразильского Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За минувшие сутки зарегистрирован очередной рекорд прироста положительных результатов анализов на COVID-19 - 20 803. Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, увеличилось на 1 001.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 76,8 тыс. инфицированных и более 5,7 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара (34 573), за ним следует Рио-де-Жанейро (33 589). В этих штатах жертвами пандемии стали 2 251 и 3 657 человек соответственно.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 25,7 тыс. заразившихся и 2 057 умерших) и Мараньян (свыше 17 тыс. инфицированных и 693 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 27 тыс. инфицированных и 1 669 умерших) и Пара (почти 21,5 тыс. инфицированных и 1 937 умерших) на севере страны. По данным Минздрава, хотя бы по одному случаю коронавируса зарегистрировано почти в 2/3 муниципалитетов страны.

Бразилия, где первый случай коронавируса был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого коронавирусом заболевания симптомами еще в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.