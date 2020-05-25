По факту перестрелки на юге Москвы задержаны 9 человек

Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Для их розыска был объявлен план "Перехват".

Как минимум четверо из задержанных - приезжие из Оренбурга. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь". ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").