Аэропорт Гонконга с 1 июня возобновит транзитное обслуживание

Международный аэропорт Гонконга Чек Лап Кок с 1 июня частично возобновит обслуживание для транзитных пассажиров на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила во вторник журналистам глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июня гонконгский аэропорт начнет постепенно возобновлять транзитное обслуживание", - сказала она. В то же время Лам уточнила, что о возможности въезда иностранных пассажиров на территорию Гонконга речи пока не идет.

Ограничения в аэропорту были введены с 25 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В последнее время в Гонконге не фиксировалось новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 1066, зафиксированы четыре летальных исхода.