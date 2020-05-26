Еврокомиссия начала восстанавливать работу своих чиновников из офиса

Еврокомиссия с понедельника официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисах после карантина. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии на онлайн-брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина", - заявил он.