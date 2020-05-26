https://news.day.az/world/1238632.html Еврокомиссия начала восстанавливать работу своих чиновников из офиса
Еврокомиссия начала восстанавливать работу своих чиновников из офиса
Еврокомиссия с понедельника официально начала поэтапное восстановление нормальной работы своих служащих в офисах после карантина. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии на онлайн-брифинге в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В понедельник Еврокомиссия начала поэтапное восстановление работы своего персонала в офисе после карантина", - заявил он.
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