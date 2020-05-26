В Риме вводят штрафы для тех, кто бросает маски и перчатки на улицах

Штрафы от €25 до €500 вводятся в Риме для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах, в парках, на площадях. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Вирджиния Раджи, сообщает во вторник издание Roma Today, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, на всей территории Рима запрещается выбрасывать одноразовые средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - на тротуарах, улицах, площадях, в парках и на набережных Тибра, а также пляжах в Остии (приморский район, который относится к администрации Рима). За нарушение запрета вводится административное наказание в виде штрафа от €25 до €500.

Как указывает издание, с момента введения первых послаблений карантина 4 мая городские парки и другие общественные места заполнились валяющимися повсюду масками и перчатками. При этом власти предписывают выбрасывать эти предметы в специальные контейнеры, находящиеся на выходе из предприятий, офисов и прочих учреждений. В Риме, как и других городах Италии, производится раздельный сбор мусора, и маски с перчатками можно выкидывать в контейнеры недифференцированных отходов.

С 18 мая в Италии, где в конце февраля была выявлена локальная вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, практически отменен карантин. Населению разрешается посещать открывшиеся магазины, рестораны, бары, салоны красоты, церкви, все публичные учреждения, находясь в закрытых помещениях в масках. В ресторанах и барах их можно снимать при употреблении пищи и напитков, соблюдая безопасную дистанцию с персоналом и другими клиентами. В связи с распространенным использованием масок они стали дополнительным загрязняющим окружающую среду элементом.

С начала пандемии в Италии число инфицированных превысило 230 тыс. человек, из которых почти 33 тыс. скончались, около 142 тыс. излечились.