Disney предлагает 11 июля открыть парк развлечений во Флориде

Компания The Walt Disney Company предложила с 11 июля возобновить работу парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида).

Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, один из вице-президентов компании Джим Макпи изложил данный план на встрече в среду с представителями властей округа Ориндж, на территории которого расположен парк развлечений. Walt Disney предлагает допустить персонал на объект заранее, чтобы сотрудники могли освоиться с новыми правилами работы. Эти правила предусматривают измерение температуры тела у посетителей, обязательное ношение маски, ограничения по числу человек, находящихся одновременно в парке, и запрет традиционных фейерверков и парадов.

Власти округа примут решение по представленному плану в течение суток после изучения рекомендаций специальной целевой группы, занимающейся вопросами постепенной отмены санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных в США из-за пандемии. Макпи встречался в среду именно с представителями этой группы.

The Walt Disney Company информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются в почти $1 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,68 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 98 933 человек.