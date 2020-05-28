Еврокомиссия представила новую программу по здравоохранению объемом почти в €10 млрд

Еврокомиссия (ЕК) представила новую программу по поддержке здравоохранения стран Евросоюза объемом в €9,7 млрд. Она входит в представленную 27 мая программу восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщается в четверг в заявлении ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия предложила новую, амбициозную автономную программу по здравоохранению под названием "EU4Health" ("ЕС для здоровья" - прим. ТАСС) на период с 2021 по 2027 год. Она внесет значительный вклад в восстановление после [пандемии] COVID-19, сделав население ЕС более здоровым, укрепив устойчивость систем здравоохранения и содействуя инновациям в секторе здравоохранения", - отмечается в нем.

Кроме того, "новая программа заполнит пробелы, выявленные кризисом COVID-19, и обеспечит достаточную устойчивость систем здравоохранения стран ЕС к новым и будущим угрозам здоровью". "В рамках программы "EU4Health" Еврокомиссия предлагает инвестировать €9,4 млрд", - говорится в документе. Если программу утвердят страны - члены ЕС и Европарламент, то она вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает ЕК.

Еврокомиссия предложила 27 мая довести общий объем бюджета Евросоюза на следующий семилетний финансовый цикл (с 2021 по 2027 год) до €1,85 трлн, сделав восстановление экономики после пандемии коронавируса главным его приоритетом.