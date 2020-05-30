В Белоруссии заявили о третьей волне коронавируса

В Белоруссии одновременно развиваются три независимые волны эпидемии коронавируса. Об этом заявил член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии Павел Гринчук, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, самая интенсивная из них фиксируется в Минске и Витебске. Вторая волна, начавшаяся заметно позже, - в других крупных белорусских городах. Развитие ситуации последней недели свидетельствует о том, что существует еще и третья волна в малых городах и сельской местности, добавил ученый.

"Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию. Приходится читать много комментариев, что официальная статистика не соответствует действительности. У нас не сложилось такое мнение. Моделирование свидетельствует о том, что все объяснимо без конспирологических теорий", - рассказал Гринчук о проведенных совместно с доктором физико-математических наук Сергеем Фисенко исследованиях.

По их данным, если гипотеза о трех волнах верна, то уменьшение уровня инфицирования до 100 новых случаев в сутки может произойти в республике с 20 июля.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Власти объясняют это экономическими причинами. По мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко, людям надо работать и спасаться от кризиса, "как только можно". Он отмечал, что решение не вводить карантин было правильным, поскольку богатые страны Запада уже столкнулись с "дикой безработицей", из-за которой люди "барабанят кастрюлями".

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 40 764 человека, 224 умерли, 17 390 пациентов выздоровели.