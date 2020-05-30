Секретная служба задержала простестующих у Белого дома

По меньшей мере шесть человек задержаны в ходе протестов у Белого дома, начавшихся после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter Секретной службы США.

Как в нем отмечается, в пятницу и субботу сотрудники Секретной службы, в задачу которой входит охрана первых лиц государства, "осуществили задержание шести демонстрантов" на площади Лафайет-сквер и на улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. "Протестующие предпринимали ряд попыток прорваться через ограждения на Пенсильвания-авеню, - указывается в заявлении. - Никто из них не смог попасть на территорию Белого дома, в то же время ни одно из лиц, находящихся под защитой Секретной службы, не было подвергнуто опасности".

В сообщении говорится, что некоторые из протестующих проявляли агрессию, бросая в сторону правоохранителей "кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы". "Многие находившиеся на посту сотрудники Секретной службы, а также некоторые специальные агенты пострадали в результате этих актов проявления жестокости", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп высоко оценил работу сотрудников американских спецслужб во время акции протеста, прошедшей в пятницу вечером у Белого дома в связи с ситуацией вокруг смерти Флойда. По данным американских телеканалов, в ходе акции несколько тысяч демонстрантов выступали против произвола полицейских.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.