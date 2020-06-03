В Швеции признали, что ошиблись с отказом от карантина

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, предполагающая отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тегнелл в интервью Шведскому радио заявил, что Швеция могла бы лучше справиться со сдерживанием инфекции.

"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир", - сказал Тегнелл, передает Forbes.

На признание Тегнелла отреагировал председатель партии "Шведские демократы" Джимми Акессон. Смену позиции эпидемиолога он назвал "удивительной". "В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это", - написал политик в Twitter.