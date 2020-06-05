Проотесты в США помогут преодолению расового неравенства

Нынешние акции протеста и ожесточенные дебаты в США относительно сохранения расового неравенства будут способствовать решению этой проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Это замечательный день для всех", - считает американский лидер. Он пояснил, что говорит "в плане [обеспечения расового] равенства". Трамп подтвердил, что имеет в виду происходящее после гибели в руках полицейских в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая темнокожего американца Джорджа Флойда.

"Справедливое правосудие в рамках закона должно означать, что к каждому американцу относятся одинаково в каждом случае взаимодействия с правоохранительным органами - независимо от расы, цвета [кожи], пола. Ко всем должно быть справедливое отношение со стороны правоохранительных органов", - заявил руководитель администрации США. "Мы не можем позволять такому происходить", - сказал Трамп про смерть Флойда.

Одновременно он в очередной раз призвал губернаторов штатов и мэров городов решительно пресекать беспорядки, спровоцированные смертью Флойда, привлекать в этих целях подразделения Национальной гвардии.

"Я говорю некоторым этим губернаторам, которые слишком горды <...>: не будьте гордецами, выполняйте свою работу, это позволит вам в конце концов иметь более хорошую репутацию, вызовите Национальную гвардию, позвоните мне <...> Вы должны доминировать на улицах. Вы не должны позволять происходить тому, что происходило", - отметил хозяин Белого дома.