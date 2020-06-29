В Японии зафиксированы 110 новых случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии составило 110 человек, больше половины из них выявлены в столице страны Токио.

Об этом свидетельствуют данные телеканала NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в понедельник в Токио было выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся составляет 19 343 человека. Всего скончались 985 человек, состояние еще 44 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 17 215 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,96 миллиона случаев заражения, свыше 498,7 тысячи человек скончались.