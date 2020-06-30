Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июня превысило 10,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 10 278 458 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 160 тысяч. За весь период пандемии скончались 504 936 инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2,58 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,36 миллиона человек), Россия (640,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (548,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (313,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 125 133 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.