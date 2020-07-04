США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

За минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в США вновь превысило предыдущий "рекорд" с начала пандемии и составило 57 497, сообщает издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

До этого наиболее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано 2 июля - 55 220. В течение последних девяти дней пиковые показатели регистрировались семь раз, передает ТАСС. С целью предотвращения распространения COVID-19 почти в 40 штатах частично отменили или скорректировали празднование Дня независимости в стране 4 июля.

Рост количества зафиксированных случаев инфицирования за последнюю неделю достигал рекордных показателей в 16 штатах. Наибольшее число заболевших было зарегистрировано в пятницу во Флориде - 9 488. 26 день подряд в штате регистрируется пиковый рост заболеваемости.