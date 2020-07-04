В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8986 человек.

Со 2 по 3 июля в стране было зафиксировано 6718 новых инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что 176 человек умерли, 8915 пациентов выздоровели.