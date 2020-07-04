https://news.day.az/world/1250628.html По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержаны три человека
По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержаны три человека
По делу о взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья задержаны три человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, решение было принято прокуратурой провинции Сакарья.
Отметим, 3 июля в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Инцидент произошел неподалеку от города Хендек. В результате взрыва погибли 4 человека, 114 человек получили ранения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре