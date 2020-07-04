По делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции задержаны три человека

По делу о взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья задержаны три человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, решение было принято прокуратурой провинции Сакарья.

Отметим, 3 июля в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Инцидент произошел неподалеку от города Хендек. В результате взрыва погибли 4 человека, 114 человек получили ранения.