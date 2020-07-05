https://news.day.az/world/1250766.html В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки
В Индии 23 человека погибли от ударов молний за сутки
В Индии по меньшей 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш погибли и еще 29 пострадали за последние сутки от ударов молний. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти в воскресенье, 5 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Указано, что восемь человек стали жертвами молний в Аллахабаде, по шесть человек - в городах Мирзапур и Бхадохи, еще двое - в Каусамби, один погиб в Джаунпуре.
Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсацию.
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