Американцы побили два мировых рекорда по поеданию хот-догов

В Нью-Йорке на соревновании по поеданию хот-догов, приуроченном ко Дню независимости США, американцы поставили два мировых рекорда. Трансляцию конкурса вел местный телеканал ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жители США побили мировые рекорды в категориях для мужчин и женщин. Джоуи Честнат из Калифорнии по прозвищу "Челюсти" занял первое место среди мужчин, съев 75 хот-догов за 10 минут. Он побил собственный прошлогодний рекорд. Тогда Честнат справился с 71 хот-догом, всего он побеждал в конкурсе пять раз подряд.

Мики Судо из Невады защищает чемпионский титул среди женщин уже седьмой год. Ей удалось за 10 минут съесть 48 с половиной хот-догов. Предыдущий рекорд принадлежал американке, которая смогла за это же время справиться с 45 хот-догами.

Победители турнира получат приз в десять тысяч долларов, а также пояса. За второе место в конкурсе платят пять тысяч долларов, обладателю третьего места достанется 2,5 тысячи.