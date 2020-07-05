В Иране заявили о создании системы ракетных комплексов на побережье Персидского залива

Иранские военные создали оборонительную систему из ракетных комплексов, расположенных под землей на побережье Персидского и Оманского заливов. Об этом заявил в воскресенье командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алиреза Тангсири, передает ТАСС.

"Нашим врагам известно, что в распоряжении армии и КСИР находятся подземные ракетные города, расположенные по всему побережью Персидского залива и Мекрана [побережье Оманского залива]. Однако они не обладают точной информацией", - цитирует его агентство Tasnim.

Тангсири добавил, что "вдоль всей [южной] морской границы протяженностью 2,2 тыс. км на сегодняшний день находятся 428 морских подразделений, насчитывающих более 23 тыс. военнослужащих".

Иран обладает протяженной морской границей, часть которой выходит к Индийскому океану. При этом основная часть ВМС страны сосредоточена в Персидском заливе. 22 июня Тангсири заявил, что Вооруженные силы Ирана намерены до конца этого года начать работу по созданию военной базы в Индийском океане.